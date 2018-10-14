Zeljko Obradovic: “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik”
Fenerbahçe Basketbol Başatrenörü Zeljko Obradovic, 72-80 yendikleri Türk Telekom Basketbol maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik” dedi.
Marko Guduric ise, "Takımımı tebrik ediyorum. Rakibi de iyi oyun ve savaşmasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynamadık. Çok fazla atış kaçırdık. İkinci yarıda daha iyiydik ve bu sebeple maçı kazanmayı başardık" şeklinde konuştu.
- 14.10.2018 18:17
- Güncelleme: 14.10.2018 18:17
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