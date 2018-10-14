Zeljko Obradovic: “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik” – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    : “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik”

    Zeljko Obradovic: “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik”

    Başatrenörü , 72-80 yendikleri Basketbol maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik” dedi.

    Tahincioğlu Süper Ligi'nin 2. hafta müsabakaları kapsamında Basketbol Takımı'na konuk olan son şampiyon Basketbol Takımı, mücadeleden 72- 80 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Basketbol Başatrenörü , "Öncelikle Türk Telekom'u tebrik ediyorum. İlk yarıda özellikle çok iyi oynadılar. 40 dakika boyunca maçın içindeydiler. Bize gelecek olursak ikinci çeyrekte oynadığımız gibi oynamamalıyız. Sadece 9 sayı ürettik. İkinci yarıda her şeyi değiştirdik. Özellikle 3. çeyrekte hiç top kaybı yapmadan oynadık. İkinci yarıdaki oyun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Fakat şunu anlamamız gerekiyor ki maç 40 dakika. Taraftarımıza ve rakip takımın taraftarına da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Marko Guduric ise, "Takımımı tebrik ediyorum. Rakibi de iyi oyun ve savaşmasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynamadık. Çok fazla atış kaçırdık. İkinci yarıda daha iyiydik ve bu sebeple maçı kazanmayı başardık" şeklinde konuştu.
    1. 14.10.2018 18:17
    2. Güncelleme: 14.10.2018 18:17
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