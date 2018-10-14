Phillip Cocu'ya ülkesinden yakın takip!
Fenerbahçe'deki dönemine kötü sonuçlar alarak başlayan Phıllıp Cocu, Hollanda'da da yakından izleniyor.
Fenerbahçe'deki dönemine kötü sonuçlar alarak başlayan Phıllıp Cocu, Hollanda'da da yakından izleniyor. Hollanda basını, 46 yaşındaki teknik adamı adım adım takip ediyor.
Son olarak Volkskrant'ta Cocu adına bir köşe yazısı yazılarak, sıkıntılar anlatıldı.
Hollandalı çalıştırıcıya yapılan komploların ve futbolcuların tavrının Başkan Ali Koç tarafından fark edildiği belirtildi.
Ancak kötü sonuçlar gelmeye devam ederse, Cocu'nun geleceğinin açık olmadığı ve o korkutulan halının üzerinde durulduğu dile getirildi. (Vatan)
- 14.10.2018 12:27
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