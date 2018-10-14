Fenerbahçe'deki dönemine kötü sonuçlar alarak başlayan Phıllıp Cocu, Hollanda'da da yakından izleniyor. Hollanda basını, 46 yaşındaki teknik adamı adım adım takip ediyor.



Son olarak Volkskrant'ta Cocu adına bir köşe yazısı yazılarak, sıkıntılar anlatıldı.



Hollandalı çalıştırıcıya yapılan komploların ve futbolcuların tavrının Başkan Ali Koç tarafından fark edildiği belirtildi.



Ancak kötü sonuçlar gelmeye devam ederse, Cocu'nun geleceğinin açık olmadığı ve o korkutulan halının üzerinde durulduğu dile getirildi. (Vatan)