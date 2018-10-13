Slimani’de korkulan olmadı – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    ’de korkulan olmadı

    Slimani’de korkulan olmadı
    Sakatlığı nedeniyle Cezayir kadrosundan çıkarılan İslam 'nin durumunun iddia edildiği gibi çok ciddi olmadığı ve gelecek hafta oynanacak olan maçında forma giyebileceği öğrenildi. Sağ uyluk arkasındaki kasta yırtık olan Slimani'nin tedavisine 'da devam ediliyor. Sağ kasığından fıtık ameliyatı olan 'ın sahaları dönmesinin ise en az 3 haftaya bulacağı belirtildi.
    1. 13.10.2018
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