Harun Tekin'den şaşırtan istatistik – Fotomaç – 13 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'den şaşırtan istatistik

    <a href="/index/harun-tekin?id=36bbbe8e-f892-4c69-a315-27324219de31" class="" rel="tag">Harun Tekin</a>'den şaşırtan istatistik

    Hatalı goller yemekle eleştirilen , 5 maçta yediği 7 gole karşılık 23 de kurtarış yaptı; ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

    'nin ?'dan transfer ettiği 'in şaşırtan bir istatistiği var. Hatalı goller yemekle eleştirilen 29 yaşındaki file bekçisi, bu imajına rağmen ligin en çok kurtarış yapan file bekçisi. 5 lig maçında 7 gol yiyen Harun, 23 de kurtarış yaptı. Kanarya'nın son 5 lig mücadelesinde kalesine toplam 30 isabetli şut çekildiğini gösteren bu istatistik, aynı zamanda Harun'u ligin maç başına en çok gol önleyen kalecisi yaptı.

    EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİLER
    WHOSCORED sitesindeki verilere göre 'de bu sezon en az 3 maçta oynamış kaleciler arasında maç başına kurtarış yapma ortalaması şöyle:


    1. 13.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'den şaşırtan istatistik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN