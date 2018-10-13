Ozan Tufan: "A takıma döneceğim" – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    : "A takıma döneceğim"

    Ozan Tufan: "A takıma döneceğim"
    'de kadro dışı kalan U21 takımı idmanlarını sürdüren , " abilik yapıyorum. Ancak A takıma geri döneceğime inanıyorum" diye konuştu. Sıkı bir şekilde çalıştığını belirten genç orta saha, "Tekrar A takıma dönmek için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.
    1. 13.10.2018
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