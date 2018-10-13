Kaya’ya ceza istendi – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kaya’ya ceza istendi

    Kaya’ya ceza istendi
    FB TV'nin eski haber müdürü 'nın 'ByLock' iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. 32. 'nde dün görülen duruşmada savcı, Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.
    1. 13.10.2018
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