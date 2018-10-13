İhanet etmedik! – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    etmedik!

    <a href="/index/ihanet?id=05e605c0-006c-4448-a78e-7829dda234dc" class="" rel="tag">İhanet</a> etmedik!

    , ve ’nın ’a “Biz etmek isteyenlere engel oluruz. Size yanlış bilgi verildiğini düşünüyoruz” mesajı gönderdikleri bildirildi.

    Başkanı 'un ağır suçlamalar yönelttiği üç antrenör , ve 'dan karşı hamle geldi. Bu üç ismin başkan 'tan görüşmek için randevu talep ettiği bildirildi. 'ye etmediklerini belirten yardımcı hocaların, " etmek isteyenlere de engel oluruz. Biz size yanlış bilgiler aktarıldığını düşünüyoruz. Bu tarz olaylar kesinlikle yaşanmadı" mesajı gönderdikleri kaydedildi.

    Ali Koç iki gün önce FB TV'de yaptığı açıklamalarda bu isimlerin yanlış antrenman sisteminde ısrar ettiklerini, teknik direktör Cocu'nun cenazesini kaldırmak için soyunma odasına halı getirdiklerini ve takımla ilgili bütün verileri kulüpten dışarı sızdırdıklarını ifade etmişti.

    BAŞKAN NE DEMİŞTİ?
    "Cocu yanıltılmak isteniyor. Yardımcı hocalar sabotaj yaptı. Maçlar öncesi takımı olumsuz etkilemek için acayip çaba sarf ediyorlar. Bunu da aleni şekilde yapıyorlar. Hocalarla ilgili kararımızı hazırlıksız yakalansınlar diye bilerek cuma günü açıkladık."
    1. 13.10.2018
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