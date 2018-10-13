İhanet etmedik!
Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı’nın Ali Koç’a “Biz ihanet etmek isteyenlere engel oluruz. Size yanlış bilgi verildiğini düşünüyoruz” mesajı gönderdikleri bildirildi.
Ali Koç iki gün önce FB TV'de yaptığı açıklamalarda bu isimlerin yanlış antrenman sisteminde ısrar ettiklerini, teknik direktör Cocu'nun cenazesini kaldırmak için soyunma odasına halı getirdiklerini ve takımla ilgili bütün verileri kulüpten dışarı sızdırdıklarını ifade etmişti.
BAŞKAN NE DEMİŞTİ?
"Cocu yanıltılmak isteniyor. Yardımcı hocalar sabotaj yaptı. Maçlar öncesi takımı olumsuz etkilemek için acayip çaba sarf ediyorlar. Bunu da aleni şekilde yapıyorlar. Hocalarla ilgili kararımızı hazırlıksız yakalansınlar diye bilerek cuma günü açıkladık."
- 13.10.2018
-
Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
-
34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
-
Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
İhanet etmedik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.