Eşi Zeynep’ten Volkan’a destek – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Eşi Zeynep’ten Volkan’a destek

    Eşi Zeynep’ten Volkan’a destek
    Süresiz kadro dışı kalan ve 'un 'bana saygısızlık yaptı' dediği , sarı-lacivertli camiaya seslenirken ''özür dilemem gerekirse özür dilerim'' demişti. 'den eşine destek geldi. Aile fotoğrafını sayfasından paylaşan Zeynep Demirel, altına şu notu düştü: "Bak 8 yılı devirmişiz birlikte... Ve ben seni şu son bir haftada sevdiğim kadar hiç sevmemişim meğer. Konuşacak çok şey var... belki gelir zamanı belki gelmez. ama bil ki seni en iyi tanıyan benim, neyin ne olduğunu da en iyi ben bilirim..."
    1. 13.10.2018
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