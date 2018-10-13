Doğru yoldayız! – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Doğru yoldayız!

    Doğru yoldayız!

    Zirveyle olan farka rağmen umutlu mesajlar veren sarı-lacivertli , “Yavaş yavaş her şey rayına oturuyor. Pes etmek yok, mücadeleye devam” dedi.

    Başkanı 'un geçen Çarşamba günü FB TV'den yaptığı açıklamaların ardından Phillip Cocu'nun futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hollandalı teknik direktörün bu toplantıda takıma moral verip, "Doğru yoldayız" mesajı ilettiği belirlendi. 0-0 biten maçındaki futbollarının gelecek adına umut verdiğinin altını çizen Cocu'nun, "Göreceksiniz bak, bundan sonra her şey daha iyi olacak" dediği kaydedildi.

    TAKIMA ÜÇ GÜN İZİN VERDİ
    Profesyonellikte karamsarlığı ve umutsuzluğa yer olmadığını belirten Cocu'nun, "Hiçbir şeyi kafanıza takmayın, yavaş yavaş her şey rayına oturacak, bundan eminim. Biz doğru yoldayız. Pes etmek yok, mücadeleye devam, savaşmaya devam" ifadelerini kullandığı belirtildi. Cocu, İstanbulspor'la oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık maçının ardından tüm takıma 3 gün izin verdi. Kanarya, maçı için pazartesi günü yeniden top başı yapacak.

    COCU'DAN FREY'E: MORALİNİ BOZMA, İŞİNE ODAKLAN
    Sarı-lacivertli takımda Reyes'le birlikte en çok eleştirilen isim olan , teknik heyetin koruması altında. Cocu öğrencisine, "Moralini bozma, sadece işine odaklan" diyerek moral veriyor. önceki gün Samandıra'da yapılan hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-0 yenerken, gollerden birini atmıştı.

    VALBUENA'YA 'ÇALIM' FIRÇASI!
    'nin İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Valbuena, Cocu'yu çileden çıkardı! Sürekli çalıma kaçıp üst üste top kayıpları yapan Fransız yıldız, Hollandalı teknik adamdan bol bol fırça yedi. 75. dakikada kenara alınan Valbuena, bu duruma tepki gösterdi. Valbuena'yı teselli eden ise yine Cocu oldu.
    1. 13.10.2018
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