Doğru yoldayız!
Zirveyle olan farka rağmen umutlu mesajlar veren sarı-lacivertli teknik direktör, “Yavaş yavaş her şey rayına oturuyor. Pes etmek yok, mücadeleye devam” dedi.
TAKIMA ÜÇ GÜN İZİN VERDİ
Profesyonellikte karamsarlığı ve umutsuzluğa yer olmadığını belirten Cocu'nun, "Hiçbir şeyi kafanıza takmayın, yavaş yavaş her şey rayına oturacak, bundan eminim. Biz doğru yoldayız. Pes etmek yok, mücadeleye devam, savaşmaya devam" ifadelerini kullandığı belirtildi. Cocu, İstanbulspor'la oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık maçının ardından tüm takıma 3 gün izin verdi. Kanarya, Sivas maçı için pazartesi günü yeniden top başı yapacak.
COCU'DAN FREY'E: MORALİNİ BOZMA, İŞİNE ODAKLAN
Sarı-lacivertli takımda Reyes'le birlikte en çok eleştirilen isim olan Michael Frey, teknik heyetin koruması altında. Cocu öğrencisine, "Moralini bozma, sadece işine odaklan" diyerek moral veriyor. Fenerbahçe önceki gün Samandıra'da yapılan hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-0 yenerken, gollerden birini Michael Frey atmıştı.
VALBUENA'YA 'ÇALIM' FIRÇASI!
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Valbuena, Cocu'yu çileden çıkardı! Sürekli çalıma kaçıp üst üste top kayıpları yapan Fransız yıldız, Hollandalı teknik adamdan bol bol fırça yedi. 75. dakikada kenara alınan Valbuena, bu duruma tepki gösterdi. Valbuena'yı teselli eden ise yine Cocu oldu.
- 13.10.2018
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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