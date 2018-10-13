Andre Ayew: "Yükseliş zamanı" – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Andre Ayew: "Yükseliş zamanı"

    Andre Ayew: "Yükseliş zamanı"
    , 'nin maçıyla birlikte çıkış başlatacağını söyledi. Ganalı yıldız, "Yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşadık. Bu normal ancak çok puan kaybettik. Kredimiz neredeyse bitti diyebiliriz. Önümüzdeki haftadan itibaren ise yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum. maçında bunun işaretlerini verdik" dedi.
    1. 13.10.2018
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