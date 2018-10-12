Şen: "Volkan ayıp etmiş"
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Şen: "Volkan ayıp etmiş"

    Şen: "Volkan ayıp etmiş"

    Eski başkanlardan , ’un açıklamalarını değerlendirdi:

    Eski başkanlardan , 'un açıklamalarını değerlendirdi: "Kırmızı halılar, cenazeler. Stephen King'in kitabını okuyorum zannetim. Volkan başkana saygısızlık yapmışsa ayıp etmiş. Cocu ve Comolli'ye Zagreb dönüşünde uçakta 'Güle güle' derdim."
    1. 12.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şen: "Volkan ayıp etmiş" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN