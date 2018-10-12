Kocaman bekleyiş – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Kocaman bekleyiş

    Kocaman bekleyiş

    'ın 'un iddialarına yarın yanıt vermesi bekleniyor.

    'un 'futbolcu verilerini silmek, bilgi sızdırmak ve takımın kötü gitmesi için çalışmak' ile suçladığı yardımcı antrenörlerin kendi ekibinde yer alması gözleri 'a çevirdi. Kocaman'ın yarın iddialara yanıt vermesi bekleniyor.
    1. 12.10.2018
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