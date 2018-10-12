Kas sakatlığı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Kas sakatlığı!

    Kas sakatlığı!

    Takımı’ndan çıkarılan ’nin sağ uyluk arkasındaki kasında sorun olduğu açıklandı

    Cezayir Milli Takımı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Islam 'nin durumu belli oldu. Milli takımın doktorlarından Benazieb Mohamed, golcü oyuncunun sağ uyluk kemiğinin arkasındaki kaslarda sorun olduğunu belirtirken, milli takımda değil maçında sakatlandığını açıkladı. Mohamed, " buraya sakat geldi. Orada oynadığı son maçta sakatlanmış. Kendisi de bunun farkındaydı. Kadrodan çıkardık. Tedavisine kendi kulübünde devam edilecek" dedi.
    1. 12.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kas sakatlığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN