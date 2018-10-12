Jardim kovuldu – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    kovuldu

    <a href="/index/jardim?id=b8b167b3-ab3c-4b44-8371-8a82cdd78267" class="" rel="tag">Jardim</a> kovuldu

    As Monaco, başarılı teknik direktör Leonardo ile yolları ayırdığını açıkladı.

    Monaco'da Leonard dönemi sona erdi. Sezona kötü başlayan Fransız ekibi, Portekizli hoca ile yollarını ayırdığını açıkladı. 44 yaşındaki 'in adı Cocu'nun yerine F.Bahçe ile anılmıştı. Taraftarlar, Jardim'e 'Fener'e gel' çağrısı yaptı.
    1. 12.10.2018
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