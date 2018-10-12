İstanbulspor morali! – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    morali!

    <a href="/index/istanbulspor?id=be28bf24-f78b-4cdf-9928-3c72ef7788d0" class="" rel="tag">İstanbulspor</a> morali!

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık maçı yapan , karşılaşmayı 3-0 kazandı.

    Mücadele 'nde oynandı. Sarı-lacivertli takım ilk yarısı golsüz biten mücadelede ikinci yarıda sonuca giderken golleri; 68. dakikada ligde son dönemde şans bulamayan isimlerden , 71. dakikada ve 82. dakikada Michael Frey kaydetti.
    1. 12.10.2018
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