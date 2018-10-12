Haydi Fener!

THY Avrupa Ligi'nde heyecan bugün start alıyor. Fenerbahçe ilk hafta maçında bu akşam İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports3 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Carmelo Paternico (İtalya) ve Fernando Rocha (Portekiz) hakem üçlüsü yönetecek.



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Kanarya, THY Avrupa Ligi'ndeki 271 müsabakada 156 galibiyet elde etti. Avrupa'daki toplam 473 sınavda ise 267 galibiyeti, 206 yenilgisi bulunuyor.



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Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynamayı başardı. Bunların üçünde finale çıkmayı başaran Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürdü.



SİLAHI BULANA 'NEDEN?' DERDİM



Zeljko Obradovic, Gran Canaria maçı öncesi beIN Sports'a verdiği röportajda siyasete girdi, çarpıcı mesajlar verdi. "Tarihte ölmüş veya yaşayan birisine, bir soru sormak isteseniz, ne sorarsınız?" sorusuna cevap veren Obra, "Silahları yaratan kimse ona sorardım. 'Neden?' İkinci sorum ise politikacılara olurdu. 'Neden kendinizle bu kadar ilgileniyorsunuz?' Neden gerçek sorunları olan insanlarla ilgilenmiyorsunuz? Tüm dünyada böyle. Hepsinin ağzında demokrasi var. Fakir insanlar için yapmak istedikleri şeyler var ama şu anda dünyanın en zengin kesimi ile yemek bulamayacak kesimi arasında inanılmaz bir gelir farkı var" ifadelerini kullandı. Obra maç içinse, "Çok tehlikeli bir rakiple oynayacağız" dedi