Cocu’dan yedek&gençlere şans
KADRO dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar ile milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı maçta teknik direktör Phillip Cocu, ligde yedek bekleyen isimlerle, gençlere şans verdi.
YÖNETİCİLER DE TAKİP ETTİ
Karşılaşmayı genel sekreter Sevil Zeynep Becan ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan da takip etti.
TARAFTAR ALINMADI
Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı açıklamalar sonrası Kadıköy'de olağanüstü hâl ilan edildi. Takımın, İstanbulspor ile oynanan özel maça hiçbir gazeteci ya da taraftar alınmadı. Tesislerin önünde de bir polis otosu hazırda bekledi.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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