Cocu’dan yedek&gençlere şans
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Cocu’dan yedek&gençlere şans

    Cocu’dan yedek&gençlere şans

    KADRO dışı bırakılan , Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar ile milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı maçta teknik direktör Phillip Cocu, ligde yedek bekleyen isimlerle, gençlere şans verdi.

    Valbuena, , , , İsmail kendilerini göstermek için çaba harcadı.

    YÖNETİCİLER DE TAKİP ETTİ

    Karşılaşmayı genel sekreter Sevil Zeynep Becan ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan da takip etti.

    TARAFTAR ALINMADI

    Başkan 'un FB TV'de yaptığı açıklamalar sonrası Kadıköy'de olağanüstü hâl ilan edildi. Takımın, İstanbulspor ile oynanan özel maça hiçbir gazeteci ya da taraftar alınmadı. Tesislerin önünde de bir polis otosu hazırda bekledi.
    1. 12.10.2018
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