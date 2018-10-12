C&C sorumlu – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    C&C sorumlu

    C&C sorumlu

    , 'deki kötü gidişatın sorumlusu olarak Cocu ve Comolli'yi gösterdi.

    , F.Bahçe'deki durumun sorumlularının Comolli ve Cocu olduğunu söyledi: "'un başkanlığa gelmesiyle F.Bahçe arkasına büyük rüzgar aldı. Ama öyle olmadı. Bunun sorumlusu fiyasko işler yapan Comolli'dir. Cocu'da da sistem, taktik yok."
    1. 12.10.2018
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