Buffon’a yanıt – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
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    ’a yanıt

    <a href="/index/buffon?id=b4ce570b-c3e4-40c8-9f4d-f9a3f4052642" class="" rel="tag">Buffon</a>’a yanıt

    'a yanıt verdi.

    'nin stadında oynamak zordu, böyle atmosferde ilk 20 dakika konsantre olmak zor' diyen 'a 'den yanıt geldi: "Bu yüzden 'çıkış yok' diyoruz." , Parma'da oynarken F.Bahçe'ye Kadıköy'de 1-0 kaybetmişti.
    1. 12.10.2018
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