6 seneye gerek var – Fotomaç – 12 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    6 seneye gerek var

    6 seneye gerek var

    , 'ye dair açıklamalarda bulundu.

    Başkan , dünyada spora yön veren üst düzey şirket/kulüp yöneticilerinin bir araya geldiği 'Leaders Week'te konuştu. Koç, yönetim olarak finansal istikrar ve sürdürülebilir başarı için 6 yıla ihtiyaç olduğunu söyledi.
    U15'ler fark attı

    FENERBAHÇE

    U15 Erkek Basketbol Takımı, İstanbul U16 B Ligi 7. Grup'ta Üsküdar Basketbol'u 92-43 yenerek ikide iki yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Eren Songur 15, Yiğit Ali ve Eren Deniz 14'er sayı attı.

    HİSSELER DİP YAPTI

    SPORTİF başarısızlık hisseleri de vurdu. 'nin Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri yüzde 9.45 değer kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, Borsa İstanbul'da dün en çok değer kaybeden şirket oldu.
    1. 12.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    6 seneye gerek var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN