6 seneye gerek var
Ali Koç, Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu.
U15'ler fark attı
FENERBAHÇE
U15 Erkek Basketbol Takımı, İstanbul U16 B Ligi 7. Grup'ta Üsküdar Basketbol'u 92-43 yenerek ikide iki yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Eren Songur 15, Yiğit Ali ve Eren Deniz 14'er sayı attı.
HİSSELER DİP YAPTI
SPORTİF başarısızlık hisseleri de vurdu. Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri yüzde 9.45 değer kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, Borsa İstanbul'da dün en çok değer kaybeden şirket oldu.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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