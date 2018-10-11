Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti
Fenerbahçe, milli ara dolayısıyla İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerin gollerini; 68. dakikada Mehmet Ekici, 71. dakikada Roberto Soldado ve 82. dakikada Michael Frey kaydetti.
Saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan da takip etti.
- 11.10.2018 17:07
- Güncelleme: 11.10.2018 17:19
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vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
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erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
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İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
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austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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