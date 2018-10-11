Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    , hazırlık maçında ’u mağlup etti

    Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti

    , milli ara dolayısıyla ile oynadığı hazırlık maçını kazandı.

    , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık maçı yaptı. 'nde oynanan maçtan 'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerin gollerini; 68. dakikada , 71. dakikada ve 82. dakikada Michael Frey kaydetti.

    Saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan da takip etti.

    1. 11.10.2018 17:07
    2. Güncelleme: 11.10.2018 17:19
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