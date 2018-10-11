Euroleague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Eurolegue maçları ile basketbolda Avrupa heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen Euroleague'de sahneye çıkıyor. Peki, EuroLeague maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Detaylar fotomac.com.tr'de!
EuroLeague maçları için beklenen gün geldi. Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen ve Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği EuroLeague'de, ilk maçlar bugün oynanacak. Fenerbahçe'nin ilk hafta konuğu Gran Canaria takımı olurken, Anadolu Efes Bayern Münih, Darüşşafaka Tekfen ise Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Üç temsilcimizin mücadele edeceği EuroLeague maçları bugün başlayacak. Mücadeleler, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte, temsilcilerimizin ilk hafta maç programı;
11 Ekim Perşembe saat 21.30 Bayern Münih-Anadolu Efes
11 Ekim Perşembe saat 22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Tekfen
12 Ekim Cuma saat 20.45 Fenerbahçe-Gran Canaria
- 11.10.2018 10:16
- Güncelleme: 11.10.2018 10:47
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Euroleague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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