Euroleague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

EuroLeague maçları için beklenen gün geldi. Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen ve Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği EuroLeague'de, ilk maçlar bugün oynanacak. Fenerbahçe'nin ilk hafta konuğu Gran Canaria takımı olurken, Anadolu Efes Bayern Münih, Darüşşafaka Tekfen ise Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Üç temsilcimizin mücadele edeceği EuroLeague maçları bugün başlayacak. Mücadeleler, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte, temsilcilerimizin ilk hafta maç programı;

11 Ekim Perşembe saat 21.30 Bayern Münih-Anadolu Efes

11 Ekim Perşembe saat 22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Tekfen

12 Ekim Cuma saat 20.45 Fenerbahçe-Gran Canaria