Söz başkan Ali Koç'ta!
Ali Koç bugün 14.00’te FB TV’ye çıkacak. Koç; Volkan, Aatıf ve Dirar’ın kadro dışı kalma sürecini, görevden alınan 3 hoca ile ilgili detayları camiaya anlatacak
Fenerbahçe'de bugün herkes susacak, başkan Ali Koç konuşacak.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, 14.00'te kulüp televizyonunda çarpıcı açıklamalarda bulunacak. Geçtiğimiz haftaya damga vuran radikal kararları camiaya anlatacak. Volkan Demirel, Aatıf ve Nabil Dirar'ın neden kadro dışı bırakıldıklarını paylaşacak. Sarılacivertliler özellikle kaptan Volkan'a vefasızlık yapıldığını belirterek yönetimin bu kararını anlayamamıştı. Koç'un net ifadeler ve gerekçelerle bunları anlatacağı öğrenildi.
Ali Koç ayrıca geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan ve kulüpten gönderilen Turgay Altay, Murat Öztürk ile Alper Taşçı'nın durumlarını da netliğe kavuşturacak. Ali Koç bu isimlerle ilgili yaptığı son açıklamada "Bu ayrılığın ciddi sebepleri var. Bunları paylaştığımız zaman hepimizin üzüleceği, kızacağı, öfkeleneceği durumlar söz konusudur. Hatta bu geç bile alınmış bir karardı" ifadesini kullanmıştı.
Kanarya'nın başkanı Ali Koç'un FB TV'deki konuşmasında takımın gidişatı, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'nin durumlarıyla ilgili de son gelişmeleri paylaşması bekleniyor.
- 10.10.2018
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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