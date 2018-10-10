Söz başkan Ali Koç'ta!
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Söz başkan 'ta!

    Söz başkan <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>'ta!

    bugün 14.00’te ’ye çıkacak. Koç; Volkan, Aatıf ve Dirar’ın kalma sürecini, görevden alınan 3 hoca ile ilgili detayları camiaya anlatacak

    'de bugün herkes susacak, başkan konuşacak.

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı , 14.00'te kulüp televizyonunda çarpıcı açıklamalarda bulunacak. Geçtiğimiz haftaya damga vuran radikal kararları camiaya anlatacak. , Aatıf ve Nabil Dirar'ın neden bırakıldıklarını paylaşacak. Sarılacivertliler özellikle kaptan Volkan'a vefasızlık yapıldığını belirterek yönetimin bu kararını anlayamamıştı. Koç'un net ifadeler ve gerekçelerle bunları anlatacağı öğrenildi.

    Ali Koç ayrıca geçtiğimiz sezon 'ın ekibinde yer alan ve kulüpten gönderilen Turgay Altay, ile Alper Taşçı'nın durumlarını da netliğe kavuşturacak. Ali Koç bu isimlerle ilgili yaptığı son açıklamada "Bu ayrılığın ciddi sebepleri var. Bunları paylaştığımız zaman hepimizin üzüleceği, kızacağı, öfkeleneceği durumlar söz konusudur. Hatta bu geç bile alınmış bir karardı" ifadesini kullanmıştı.

    Kanarya'nın başkanı Ali Koç'un 'deki konuşmasında takımın gidişatı, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'nin durumlarıyla ilgili de son gelişmeleri paylaşması bekleniyor.

    1. 10.10.2018
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