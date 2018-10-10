Fenerbahçe'de bugün herkes susacak, başkan Ali Koç konuşacak.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, 14.00'te kulüp televizyonunda çarpıcı açıklamalarda bulunacak. Geçtiğimiz haftaya damga vuran radikal kararları camiaya anlatacak. Volkan Demirel, Aatıf ve Nabil Dirar'ın neden kadro dışı bırakıldıklarını paylaşacak. Sarılacivertliler özellikle kaptan Volkan'a vefasızlık yapıldığını belirterek yönetimin bu kararını anlayamamıştı. Koç'un net ifadeler ve gerekçelerle bunları anlatacağı öğrenildi.

Ali Koç ayrıca geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan ve kulüpten gönderilen Turgay Altay, Murat Öztürk ile Alper Taşçı'nın durumlarını da netliğe kavuşturacak. Ali Koç bu isimlerle ilgili yaptığı son açıklamada "Bu ayrılığın ciddi sebepleri var. Bunları paylaştığımız zaman hepimizin üzüleceği, kızacağı, öfkeleneceği durumlar söz konusudur. Hatta bu geç bile alınmış bir karardı" ifadesini kullanmıştı.

Kanarya'nın başkanı Ali Koç'un FB TV'deki konuşmasında takımın gidişatı, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'nin durumlarıyla ilgili de son gelişmeleri paylaşması bekleniyor.