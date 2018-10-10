Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

    'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, yine dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.

    Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.

    1. 10.10.2018 14:17
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