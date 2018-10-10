Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, yine dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.