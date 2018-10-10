Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, yine dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.
- 10.10.2018 14:17
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"Başarı, zirvede olmaktır"
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HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
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Ahmeç Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Tayfun Korkut...
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Ersun Yanal Adam Fenerbahçe için yanıp Tutuşurken Taraftar Ersun hoca için haykırır iken neden yine hikaye peşinde koşarlar anlamadım konuşsunlar eminim
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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