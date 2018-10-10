Dev kapışma! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Dev kapışma!

    Dev kapışma!

    ile , 26. Kadınlar için kozlarını paylaşacak. Spor’da yayınlanacak maç bugün 19.00’da başlayacak

    Kadın basketbolunda sezonun en önemli kupalarından biri bugün sahibini bulacak. Son şampiyon ile 'nda final oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Aski Atatürk Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Spor'dan yayınlanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 20. kez finalde yer alan ve en fazla oynayan takım olan , 11 kez kupayı kazandı. Bu kupada daha önce zafere uzanan ise ikinci kez bu organizasyona çıkacak..

    1. 10.10.2018
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