Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak
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    09 Ekim 2018, Salı
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    , ile karşılaşacak

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/istanbulspor?id=be28bf24-f78b-4cdf-9928-3c72ef7788d0" class="" rel="tag">İstanbulspor</a> ile karşılaşacak

    Milli maç arasını değerlendirmek isteyen , perşembe günü ile hazırlık maçında karşılaşacak.

    Sarı-lacivertli ekip, 11 Ekim Perşembe günü 1. Lig ekiplerinden ile bir hazırlık maçı yapacak. 'ndeki maç saat 13.30'da başlayacak. Maç, basına ve taraftarlara kapalı tutulacak.
    1. 9.10.2018 16:31
    2. Güncelleme: 9.10.2018 16:33
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