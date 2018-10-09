Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak
Milli maç arasını değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, perşembe günü İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
- 9.10.2018 16:31
- Güncelleme: 9.10.2018 16:33
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Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
Toplam 1
Yorum
m.emin sayın koç FB SENİN ÖZEL ŞİRKETİN DEĞİL TARAFTARLARI HİÇE SAYIYORSUN HALA COMOLİ Yİ TUTUYORSUN ERZURUMUN BEĞENMEDİĞİ TOPÇUYU SANA ALDIRDI
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Bekle bizi 2020!
Toplam 1
Yorum
selçuk burma bekle bizi 2020 televizyonları yeniledik yine katılamadığımız turnuvayı evde izlicez
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Gökhan Gönül Konyaspor'un golüyle yıkıldı!
Toplam 4
Yorum
Köyiçi YÜREGINE KURBAN KARTALIM.
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