Aykut Kocaman'a Traktörsazi takımından sürpriz teklif
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a sürpriz transfer teklifi geldi.
İran temsilcisi BF Traktörsazi, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'a teklif yaptı. Kocaman'ın şu anda İran'da olduğu Traktörsazi ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de ekibiyle yollar ayrıldı!
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Cocu'yla devam eden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti. (Ajansspor)
- 9.10.2018 13:52
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Kucka tehlikesi geçti!
Toplam 4
Yorum
ars61 bu nasıl sozlesme arkadas aldıgı parayı.alan yonetıcı yonetımı bıraksa dahı o odemelerden mesul olmalıdır.k ı almak için al odemesıne baka
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 6
Yorum
alper mehmet helvacı ve helvacı gibiler acaba ne kadar Galatasaraylısınız merak ediyorum. Yönetimin elini kolu bağlayın sonra hizmet bekleyin
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 6
Yorum
yusuf taşkıran Bu adam ve diğer muhalifler sadece leş kargaları .. koskoca galatasaray ı bitirdiniz tükettiniz yaa.. bi gidin ya bi defolun şu kadrajlardan
Aykut Kocaman'a Traktörsazi takımından sürpriz teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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