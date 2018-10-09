İran temsilcisi BF Traktörsazi, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'a teklif yaptı. Kocaman'ın şu anda İran'da olduğu Traktörsazi ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ekibiyle yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Cocu'yla devam eden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti. (Ajansspor)