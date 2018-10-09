Aykut Kocaman'a Traktörsazi takımından sürpriz teklif – Fotomaç – 09 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'a Traktörsazi takımından sürpriz teklif

    Aykut Kocaman'a Traktörsazi takımından sürpriz teklif

    'nin eski teknik direktörü 'a sürpriz transfer teklifi geldi.

    temsilcisi BF Traktörsazi, teknik direktörlük görevi için 'a teklif yaptı. Kocaman'ın şu anda İran'da olduğu Traktörsazi ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

    53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

    'de ekibiyle yollar ayrıldı!
    Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Cocu'yla devam eden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti. (Ajansspor)

    1. 9.10.2018 13:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aykut Kocaman'a Traktörsazi takımından sürpriz teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN