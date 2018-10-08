Yine Yanal sesleri – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Yine Yanal sesleri

    Yine Yanal sesleri

    ’de tribünler çıldırdı. Takıma tepki gösteren taraftarlar Philip Cocu’yu istifaya davet edip ‘’ tezahüratı yaptı

    F.BAHÇE'NİN beraberliği, 'de tribünleri çığrından çıkardı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçtan sonra stadı terk etmedi. Ligde son üç haftadır kazanamayan F.Bahçe'de taraftarların üzüntüsü dikkat çekti. Takıma tepki gösteren taraftarlar, Başkan 'un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü'nde bulunan ve stadı terk etmeyen taraftarlar, lehine tezahüratlarda bulunurken Cocu'yu da istifaya davet ettiler. Bir kısım taraftar ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti.

    Kızdıran tezahürat
    BAŞAKŞEHİR taraftarının maç sonu F.Bahçe aleyhine tezahüratı, gerilim yarattı. " kümeye" şeklindeki tezahürat, tribünleri kızdırdı. Rakip tribüne tezahüratlarla yönelen sarılacivertlileri, araya giren güvenlik güçleri yatıştırdı.
    1. 8.10.2018
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