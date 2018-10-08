Yine Yanal sesleri
Kadıköy’de tribünler çıldırdı. Takıma tepki gösteren taraftarlar Philip Cocu’yu istifaya davet edip ‘Ersun Yanal’ tezahüratı yaptı
F.BAHÇE'NİN Başakşehir beraberliği, Kadıköy'de tribünleri çığrından çıkardı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçtan sonra stadı terk etmedi. Ligde son üç haftadır kazanamayan F.Bahçe'de taraftarların üzüntüsü dikkat çekti. Takıma tepki gösteren taraftarlar, Başkan Ali Koç'un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü'nde bulunan ve stadı terk etmeyen taraftarlar, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken Cocu'yu da istifaya davet ettiler. Bir kısım taraftar ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti.
Kızdıran tezahürat
BAŞAKŞEHİR taraftarının maç sonu F.Bahçe aleyhine tezahüratı, gerilim yarattı. "Fenerbahçe kümeye" şeklindeki tezahürat, tribünleri kızdırdı. Rakip tribüne tezahüratlarla yönelen sarılacivertlileri, araya giren güvenlik güçleri yatıştırdı.
Kızdıran tezahürat
BAŞAKŞEHİR taraftarının maç sonu F.Bahçe aleyhine tezahüratı, gerilim yarattı. "Fenerbahçe kümeye" şeklindeki tezahürat, tribünleri kızdırdı. Rakip tribüne tezahüratlarla yönelen sarılacivertlileri, araya giren güvenlik güçleri yatıştırdı.
- 8.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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