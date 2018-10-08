Volkan’ın yerine Berke – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Volkan’ın yerine

    Volkan’ın yerine Berke
    'NİN Altınordu'dan transferi, 18 yaşındaki Özer, bu sezon ilk kez ikinci kaleci olarak kulübede yer aldı. 'in kadro dışı bırakılması, Kameni'nin ise federasyon listesine dahil edilmemesiyle, Berke kadroya girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da genç eldiveni tribüne çağırarak destek verdi.
    1. 8.10.2018
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