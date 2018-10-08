Volkan’ın yerine Berke
FENERBAHÇE'NİN Altınordu'dan transferi, 18 yaşındaki Berke Özer, bu sezon ilk kez ikinci kaleci olarak kulübede yer aldı. Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması, Kameni'nin ise federasyon listesine dahil edilmemesiyle, Berke kadroya girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da genç eldiveni tribüne çağırarak destek verdi.
- 8.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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