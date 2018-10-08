Topal’a 500. maç plaketi
F.BAHÇE, S.Trnava maçında kulüp takımlarındaki 500. profesyonel maçına çıkan Mehmet Topal'a plaket verdi. Yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Baki, Başakşehir maçından önce kaptanı tebrik ederek, 500. maçı anısına plaket takdim etti. Maça yedek başlayan Topal, 65'te Reyes'in yerine girdi.
- 8.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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