Topal’a 500. maç plaketi – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Topal’a 500. maç plaketi

    Topal’a 500. maç plaketi
    F.BAHÇE, S.Trnava maçında kulüp takımlarındaki 500. profesyonel maçına çıkan 'a plaket verdi. Yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Baki, maçından önce kaptanı tebrik ederek, 500. maçı anısına plaket takdim etti. Maça yedek başlayan Topal, 65'te Reyes'in yerine girdi.
    1. 8.10.2018
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