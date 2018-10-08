Soldado kadroya dahil oldu
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Phillip Cocu, Roberto Soldado'yu maç kadrosuna dahil etti. Sarı lacivertli ekipte 3'ü lig, 2'si Avrupa olmak üzere 5 maçta kadroya alınmayan Soldado, Medipol Başakşehir maçı ile formasına kavuştu. İspanyol futbolcu, Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı.
- 8.10.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
-
Ünal Karaman'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
-
Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
PAŞA AH ULAN RIZA.....
Soldado kadroya dahil oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.