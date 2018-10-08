Soldado kadroya dahil oldu – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    kadroya dahil oldu

    Soldado kadroya dahil oldu
    Phillip Cocu, Roberto 'yu maç kadrosuna dahil etti. Sarı lacivertli ekipte 3'ü lig, 2'si Avrupa olmak üzere 5 maçta kadroya alınmayan Soldado, Medipol maçı ile formasına kavuştu. İspanyol futbolcu, Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı.
    1. 8.10.2018
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