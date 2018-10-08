Mert Günok duvar ördü – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    duvar ördü

    <a href="/index/mert-gunok?id=d4619255-316a-4fde-a540-ec8c652ee8cf" class="" rel="tag">Mert Günok</a> duvar ördü
    F.BAHÇELİ taraftarlar, altyapıdan yetişip 2015'e kadar takımda görev alan eski kalecileri 'u tribüne çağırarak alkışladı. Mert, ilk yarıda 4 kurtarışla ligde en fazla kurtarış yaptığı ilk yarıyı yaşayıp, sarı-lacivertli forvetlere gol izni vermezken, 2. yarıda da bu performansını sürdürüp, maça damga vurdu.
    1. 8.10.2018
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