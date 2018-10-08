Fenerbahçeli Diego Reyes’e büyük tepki!
Fenerbahçeli Diego Reyes oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 65. dakikasında Diego Reyes yerini Mehmet Topal'a bıraktı. Reyes oyundan alınırken maç içerisindeki gösterdiği performanstan dolayı tribünlerden tepki görürken, ıslıklarla saha kenarına geldi.
- 7.10.2018 19:39
- Güncelleme: 8.10.2018 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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