Değişiklik yaramadı! – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Değişiklik yaramadı!

    Değişiklik yaramadı!

    karşısında çift forvetle sahaya çıktı ama puan getirecek golü bulamadı.

    Spartak ?Trvana karşısında takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Medipol önünde kadroyu bozmamasına rağmen sistemini değiştirdi. Kalede 'e şans veren Cocu, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, , Roman Neustaedter ve 'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Diego Reyes ile Jailson, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise Eljif Elmas görev aldı. 'de ileri uçta ise Michael Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı. Ancak Frey ve Slimani galibiyeti getirecek golleri bir türlü atamadı. Frey yerini 59. dakikada Benzia'ya bıraktı.
    1. 8.10.2018
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