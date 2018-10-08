Benzia ve Topal kulübede
FENERBAHÇE'DE Phillip Cocu, Spartak Trnava maçında dinlendirdiği Benzia'yı Başakşehir maçında da yedek soyundurdu. Hollandalı teknik adam, karşılaşmada Frey'e görev verirken Benzia yedekler arasında kaldı. Öte yandan Spartak Trnava maçında yedekler arasında yer alan ve mücadeleye sonradan dahil olan Mehmet Topal da Başakşehir maçında ilk 11'de yer alamadı.
- 8.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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