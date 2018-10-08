Benzia ve Topal kulübede – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    ve Topal kulübede

    Benzia ve Topal kulübede
    'DE Phillip Cocu, maçında dinlendirdiği 'yı maçında da yedek soyundurdu. Hollandalı teknik adam, karşılaşmada Frey'e görev verirken Benzia yedekler arasında kaldı. Öte yandan Spartak Trnava maçında yedekler arasında yer alan ve mücadeleye sonradan dahil olan da Başakşehir maçında ilk 11'de yer alamadı.
    1. 8.10.2018
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