Anderlecht galip
FENERBAHÇE'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Zulte Waregem'i 2-1 yendi. Anderlecht, Bakkali'nin 43 ve Gerkens'in 78. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 90+3'üncü dakikada Buffel attı. Fenerbahçe, 25 Ekim Perşembe günü Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.
- 8.10.2018
Etiketler:
Fenerbahçe, UEFA , anderlecht, 2-1
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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