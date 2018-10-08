Anderlecht galip – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    galip

    <a href="/index/anderlecht?id=8d5b6092-e7a8-414e-b595-9a5043335206" class="" rel="tag">Anderlecht</a> galip
    'nin Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden , Belçika Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Zulte Waregem'i yendi. , Bakkali'nin 43 ve Gerkens'in 78. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 90+3'üncü dakikada Buffel attı. , 25 Ekim Perşembe günü Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.
    1. 8.10.2018
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