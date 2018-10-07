Yönetimden son gözdağı! – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Yönetimden son gözdağı!

    Yönetimden son gözdağı!

    Başkan Koç ve kurmayları aldıkları radikal kararla “Bundan sonra af yok” mesajını net şekilde verdi. Kötü gidişat devam ederse sadece takım değil, Cocu ve Comolli’nin de gözünün yaşına bakılmayacak

    'de önceki gün , Aatıf ve Nabil Dirar kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun raporları sonrası, döneminden kalan Turgay Altay, ve Alper Aşçı da gönderilmişti. Başkan ve kurmayları 'sancılı değişim' sürecinde şu aşamada faturayı özellikle kaptan ve oyunculara kesmiş gibi göründü. Ancak Koç saha sonuçlarına göre kararlarını sertleştirebilir.

    'HAK ETMEYEN HERKES GİDER'
    Başkan , 'de tribüne giderken "Bu formanın hakkını bilmeyenler var" ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik ilk neşter futbolculara vuruldu. Ancak başkan Koç, sportif direktör Comolli ve teknik direktör Cocu'ya da aba altından sopa göstermiş durumda. Yönetim, armasının hakkını veremeyecek isimlerle yollarını ayırmakta hiçbir çekince göstermeyeceğini açık şekilde gözler önüne sundu. Saha sonuçları düzelmezse bundan sonra futbolcular değil, Comolli ve Cocu da yolcu.

    KARAR COMOLLİ'NİN / GÜRCAN BİLGİÇ
    Bu tip kararlar kolay alınmaz. Sadece Volkan gibi bir abide değil, Aatıf ve Dirar'ın yanı sıra içlerinde kendilerini kanıtlamış 3 kişiyle daha yollar ayrıldı. Kararların Comolli'ye ait olduğu söyleniyor. Gidenlerin; Fransız direktöre gidişatın iyi olmadığı ve yetersizliklerle ilgili bilgilendirme yaptığı da belirtiliyor. Bu noktada birbirlerine inancını yitirmiş iki taraf varsa birisini seçmek zorundasın. Comolli ve yönetim kararlarını Cocu'dan yana verdiler. Zor anlarda takımı emanet edeceğiniz isimler de gittiler.

    EMREDEN DESTEK
    Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu, kadro dışı kalan eski takım arkadaşı Volkan Demirel'e destek çıktı. Tecrübeli futbolcu, İnstagram hesabından Volkan ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı. Kalp işaretiyle de ona destek olduğunu açıkladı. Volkan ile Emre uzun süre birlikte forma giymiş ve önemli başarılar elde etmişlerdi.

    1. 7.10.2018
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