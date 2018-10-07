Topal da riskli – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Topal da riskli

    Topal da riskli

    2. dalgası Valbuena ve ’ı vurabilir?.

    , Aatıf ve Dirar ile başlayan bırakılan oyunculara yenileri katılabilir. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör 'nun raporunda 3 isimden başka futbolcuların da olduğu ifade ediliyor. Cocu'ya tepkilerini açık şekilde gösteren Valbuena ve M.Topal'ın da kalma ihtimalinin olduğu kaydedildi. Topal, Trnava maçının 88. dakikasında oyuna girmek istememiş ve Cocu'ya "Bu saatte mi?" şeklinde bir işaret yapmıştı.

    VALBUENA MUTSUZ
    'de , 'dan sonra 'dan da istediği süreleri alamıyor. Fransız yıldız hem twitter paylaşımları hem de tavırlarıyla bunu açık açık belli ediyor. Hollandalı hocanın, Valbuena için olumsuz bir rapor hazırladığı öğrenildi.


    1. 7.10.2018
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