Topal da riskli

Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar ile başlayan kadro dışı bırakılan oyunculara yenileri katılabilir. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun raporunda 3 isimden başka futbolcuların da olduğu ifade ediliyor. Cocu'ya tepkilerini açık şekilde gösteren Valbuena ve M.Topal'ın da kadro dışı kalma ihtimalinin olduğu kaydedildi. Topal, Trnava maçının 88. dakikasında oyuna girmek istememiş ve Cocu'ya "Bu saatte mi?" şeklinde bir işaret yapmıştı.



VALBUENA MUTSUZ

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena, Aykut Kocaman'dan sonra Phillip Cocu'dan da istediği süreleri alamıyor. Fransız yıldız hem twitter paylaşımları hem de tavırlarıyla bunu açık açık belli ediyor. Hollandalı hocanın, Valbuena için olumsuz bir rapor hazırladığı öğrenildi.



