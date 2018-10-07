Topal da riskli
2. kadro dışı dalgası Valbuena ve Mehmet Topal’ı vurabilir?.
Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar ile başlayan kadro dışı bırakılan oyunculara yenileri katılabilir. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun raporunda 3 isimden başka futbolcuların da olduğu ifade ediliyor. Cocu'ya tepkilerini açık şekilde gösteren Valbuena ve M.Topal'ın da kadro dışı kalma ihtimalinin olduğu kaydedildi. Topal, Trnava maçının 88. dakikasında oyuna girmek istememiş ve Cocu'ya "Bu saatte mi?" şeklinde bir işaret yapmıştı.
VALBUENA MUTSUZ
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena, Aykut Kocaman'dan sonra Phillip Cocu'dan da istediği süreleri alamıyor. Fransız yıldız hem twitter paylaşımları hem de tavırlarıyla bunu açık açık belli ediyor. Hollandalı hocanın, Valbuena için olumsuz bir rapor hazırladığı öğrenildi.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Topal da riskli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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