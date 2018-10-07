Samandıra’da sessiz idman – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Samandıra’da sessiz idman

    Samandıra’da sessiz idman

    Sarı-lacivertliler,  maçı hazırlıkların dün yaptığı çalışma ile tamamladı.

    Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıkların dün yaptığı çalışma ile tamamladı. , Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalmasının ardından 'nin idmanı bir hayli sessiz geçti. Teknik direktör Phillip Cocu, derbi öncesi öğrencilerini uyardı.

    1. 7.10.2018
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