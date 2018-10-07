Samandıra’da sessiz idman

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkların dün yaptığı çalışma ile tamamladı. Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalmasının ardından Fenerbahçe'nin idmanı bir hayli sessiz geçti. Teknik direktör Phillip Cocu, derbi öncesi öğrencilerini uyardı.