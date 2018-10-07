Samandıra’da sessiz idman
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkların dün yaptığı çalışma ile tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkların dün yaptığı çalışma ile tamamladı. Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalmasının ardından Fenerbahçe'nin idmanı bir hayli sessiz geçti. Teknik direktör Phillip Cocu, derbi öncesi öğrencilerini uyardı.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Samandıra’da sessiz idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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