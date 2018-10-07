Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Fenerbahçe, sayısız net pozisyondan yararlanamadığı mücadele 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programına maçı değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Puan anlamında Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var. Başakşehir, City formasıyla çıkmış ama kendi futbolunu turuncu formasında bırakmış."

"Fenerbahçe çok coşkulu. Herkes 3'lü beklerken 4'lü savunma. 4-4-2'ye yakın bir oyunla, 4 net pozisyon buldu. Ayew sadece üzerine vursa gol olmazdı ve üzerine vurdu."

"Bu kadar Başakşehir'i bu yıl zor yakalarsınız, bu kadar konsantrasyonu düşük zor yakalarsınız. Bu Başakşehir'e gol atamazsanız, biraz kıpırdarsa, maça ortak olur."

"Emre Belözoğlu ile konuştum. Tam düzelmesi için risk almadılar herhalde. 2 hafta sonra dönecekmiş."

MAÇ SONRASI YORUMLARI:

"Teknik olarak VAR'a hazır değiliz. Bir sıkıntı var. Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen golde VAR izlemesi yapılamaması skandaldır. Bekle. Beklese 2 dakika sonra gelmişti."

"Gerekirse VAR'a bir mola versinler. Hakemlerimiz o kadar dağıldılar ki, korkudan bayrak kaldırmıyor, korkudan gol olunca ya ofsaytsa diyor."

"VAR'ın adil kullanıldığı zaman iyi olduğunu düşünüyorum. VAR'ın gittiği anda hakemin haberi vardı muhtemelen. İlk gördüğümüz pozisyona göre Isla'nın gerisinde oyuncu. Bence pozisyon ofsayt değil. Biz teknik olarak VAR'a hazır değiliz."

"Keşke bu yıl kupa maçlarında başlansaydı, iyice teknoloji otursaydı ve biraz daha fedakarlık yaparak VAR'ı denemeye alırdık. Gerekirse VAR'a mola versinleri su molası gibi. Hakemlerimiz de o kadar dağıldılar ki, korkudan bayrak kaldıramıyorlar artık. VAR geldikten sonra ekranlara da veremediler. Demek ki ofsayt değil. VAR'ın altyapısı olmadan bu işlere girilmeyecekti. Biz elimize yüzümüze bulaştırdık."

"Ligin 11. haftasını 10 puan farkla oynayacaksınız Galatasaray maçını. Değişikliğe gider mi hoca ile ilgili bilmiyorum."

"Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen golde VAR izlemesi yapılamaması skandaldır. Bekle. Beklese 2 dakika sonra gelmişti. Şimdi Başakşehir, 2 puanla şampiyonluğu bırakırsa ne olacak!"

"Başakşehir ilk yarı etkili olmamasına rağmen 70-80 fazla pas yaptı rakibinden. Çünkü pas yaparak arkadan çıkan bir takım. Adebayor her topa değmek için orta sahaya doğru geldi ve hücumda istedikleri pozisyonu bulamadılar."

"Abdullah hoca oyundan mutsuzdur, bir de golün iptalinden mutsuzdur. Ama deplasmanda alınan bir puanda kötü değildir. 15 puan yaptılar, Fenerbahçe ise 8 puanda kaldı."

'COMOLLİ KALACAK, COCU GİDECEK!'

"Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum. Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada. İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde."

"Kesinlikle bana göre ikisi de olmalı. Yeniden yapılanma olmadı. Yeniden yapılacak mütahitler var. Yeni teknik direktörün Sivasspor maçında sahada olacağını düşünüyorum."