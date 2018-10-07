Puslu havada derbi!

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligde 16. sıraya kadar gerileyen Kanarya, Avrupa'da Trnava galibiyetiyle bir nebze de olsun rahatlamıştı. Ancak önceki gün Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalmasıyla başlayan süreç camiayı bir kez daha karıştırdı. Taraftarların büyük bölümü kaptan Volkan'ın yanında durdu. Kanarya suların bulanık olduğu bu ortamda bugün zorlu Başakşehir maçına çıkacak. Kritik karşılaşma 18.00'de başlıyor.



EVİNDE ÇOK ÜSTÜN

F.Bahçe, evinde Başakşehir ile oynadığı 10 maçın 8'ini kazandı. Sadece 1'ini kaybetti.



LİGDE 21. RANDEVU

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ligde 21. kez karşılaşacak. Önceki maçlarda Kanarya'nın 10, Başakşehir'in 8 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise beraberlikle bitti. Sarı-lacivertliler 28 gol attı, 24 gol yedi. Geçen sezon Kadıköy'de Başakşehir 3-2 kazanmış, Fatih Terim'de ise F.Bahçe 2-0 almıştı.