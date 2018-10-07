Puslu havada derbi! – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Puslu havada derbi!

    Puslu havada derbi!

    ?Çalkantılı günler geçiren , ’i ağırlıyor.

    'de bugün , Ülker Stadı'nda Medipol 'i konuk edecek. Ligde 16. sıraya kadar gerileyen Kanarya, Avrupa'da Trnava galibiyetiyle bir nebze de olsun rahatlamıştı. Ancak önceki gün , Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalmasıyla başlayan süreç camiayı bir kez daha karıştırdı. Taraftarların büyük bölümü kaptan Volkan'ın yanında durdu. Kanarya suların bulanık olduğu bu ortamda bugün zorlu Başakşehir maçına çıkacak. Kritik karşılaşma 18.00'de başlıyor.

    EVİNDE ÇOK ÜSTÜN
    F.Bahçe, evinde Başakşehir ile oynadığı 10 maçın 8'ini kazandı. Sadece 1'ini kaybetti.

    LİGDE 21. RANDEVU
    Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ligde 21. kez karşılaşacak. Önceki maçlarda Kanarya'nın 10, Başakşehir'in 8 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise beraberlikle bitti. Sarı-lacivertliler 28 gol attı, 24 gol yedi. Geçen sezon 'de Başakşehir 3-2 kazanmış, Fatih Terim'de ise F.Bahçe 2-0 almıştı.

    1. 7.10.2018
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