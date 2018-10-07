Puslu havada derbi!
?Çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe, Başakşehir’i ağırlıyor.
Süper Lig'de bugün Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligde 16. sıraya kadar gerileyen Kanarya, Avrupa'da Trnava galibiyetiyle bir nebze de olsun rahatlamıştı. Ancak önceki gün Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalmasıyla başlayan süreç camiayı bir kez daha karıştırdı. Taraftarların büyük bölümü kaptan Volkan'ın yanında durdu. Kanarya suların bulanık olduğu bu ortamda bugün zorlu Başakşehir maçına çıkacak. Kritik karşılaşma 18.00'de başlıyor.
EVİNDE ÇOK ÜSTÜN
F.Bahçe, evinde Başakşehir ile oynadığı 10 maçın 8'ini kazandı. Sadece 1'ini kaybetti.
LİGDE 21. RANDEVU
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ligde 21. kez karşılaşacak. Önceki maçlarda Kanarya'nın 10, Başakşehir'in 8 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise beraberlikle bitti. Sarı-lacivertliler 28 gol attı, 24 gol yedi. Geçen sezon Kadıköy'de Başakşehir 3-2 kazanmış, Fatih Terim'de ise F.Bahçe 2-0 almıştı.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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