Phillip Cocu 8. hoca oldu

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın görev yaptığı bölümde F.Bahçe 7 farklı hoca ile sahaya çıktı. Avcı, rakip kulübede Zico, Aragones, Daum, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Pereira ve Advocaat ile taktiksel mücadele verdi. Cocu, Abdullah Avcı'nın 8. rakibi olacak.