Phillip Cocu 8. hoca oldu
Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın görev yaptığı bölümde F.Bahçe 7 farklı hoca ile sahaya çıktı.
Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın görev yaptığı bölümde F.Bahçe 7 farklı hoca ile sahaya çıktı. Avcı, rakip kulübede Zico, Aragones, Daum, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Pereira ve Advocaat ile taktiksel mücadele verdi. Cocu, Abdullah Avcı'nın 8. rakibi olacak.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Phillip Cocu 8. hoca oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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