Phillip Cocu 8. hoca oldu – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Phillip Cocu 8. hoca oldu

    Phillip Cocu 8. hoca oldu

    'de 'nın görev yaptığı bölümde F.Bahçe 7 farklı hoca ile sahaya çıktı.

    'de 'nın görev yaptığı bölümde F.Bahçe 7 farklı hoca ile sahaya çıktı. Avcı, rakip kulübede Zico, Aragones, Daum, , , Pereira ve Advocaat ile taktiksel mücadele verdi. Cocu, Abdullah Avcı'nın 8. rakibi olacak.

    1. 7.10.2018
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