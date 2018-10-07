Mehmet Topal'a plaket verildi – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    'a plaket verildi

    <a href="/index/mehmet-topal?id=5a353f5d-df47-4b8e-b776-e8cf098eeaa9" class="" rel="tag">Mehmet Topal</a>'a plaket verildi

    Teknik Direktörü Phillip Cocu, 'in 8. haftasındaki karşılaşmasında takımının ilk 11'ini bozmadı.

    Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi D Grubu'nda Slovak temsilcisi karşısında 2-0 galip geldikleri müsabakanın kadrosunda değişiklik yapmadı.

    SİSTEM DEĞİŞTİ
    Spartak Trvana karşısında takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, önünde kadroyu bozmamasına rağmen sistemini değiştirdi.

    Kalede 'e şans veren Cocu, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, , Roman Neustaedter ve 'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Diego Reyes ile Jailson, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise Eljif Elmas görev aldı. 'de ileri uçta ise Michael Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.

    SOLDADO TEKRAR KADRODA
    'nin İspanyol santrforu Roberto , 5 müsabaka sonra maç kadrosuna girdi.

    listesine yazılmadığı için UEFA 'ndeki iki maçta kadroya giremeyen , ligdeki son 3 karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti.

    İspanyol santrfor son olarak ligde 1 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında görev almıştı.

    İKİNCİ KALECİ BERKE ÖZER
    Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, bu sezon ilk kez ikinci kaleci olarak kulübede yer aldı.

    'in kadro dışı bırakılması, Carlos Kameni'nin ise federasyon listesine dahil edilmemesiyle Berke, ikinci kaleci pozisyonunda kadrosuna yazıldı.

    Taraftarlar da genç kaleciyi tribüne çağırarak destek verdi.

    MERT GÜNOK'A VEFA
    Fenerbahçeli taraftarlar, eski kalecileri 'u tribüne çağırarak alkışladı.

    Altyapıdan yetişip 2015 yılına kadar Fenerbahçe'de görev alan Medipol Başakşehir'in kalecisi , maçtan önce tribünlere çağrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar eski kalecilerini alkışlayarak vefa örneği gösterdi.

    MEHMET TOPAL'A PLAKET
    Fenerbahçe Kulübü, maçında kulüp takımlarındaki 500. profesyonel karşılaşmasına çıkan 'a plaket verdi.

    Yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Baki, Medipol Başakşehir maçından önce sarı-lacivertli takımın kaptanını tebrik ederek, 500. maçı anısına plaket takdim etti.

    Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

    1. 7.10.2018 18:45
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