Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovak temsilcisi Spartak Trnava karşısında 2-0 galip geldikleri müsabakanın kadrosunda değişiklik yapmadı.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Spartak Trvana karşısında takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Medipol Başakşehir önünde kadroyu bozmamasına rağmen sistemini değiştirdi.

Kalede Harun Tekin'e şans veren Cocu, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Diego Reyes ile Jailson, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise Eljif Elmas görev aldı. Fenerbahçe'de ileri uçta ise Michael Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.



SOLDADO TEKRAR KADRODA

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, 5 müsabaka sonra maç kadrosuna girdi.

UEFA listesine yazılmadığı için UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçta kadroya giremeyen Soldado, ligdeki son 3 karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti.

İspanyol santrfor son olarak ligde 1 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında görev almıştı.

İKİNCİ KALECİ BERKE ÖZER

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, bu sezon ilk kez ikinci kaleci olarak kulübede yer aldı.

Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması, Carlos Kameni'nin ise federasyon listesine dahil edilmemesiyle Berke, ikinci kaleci pozisyonunda Medipol Başakşehir kadrosuna yazıldı.

Taraftarlar da genç kaleciyi tribüne çağırarak destek verdi.

MERT GÜNOK'A VEFA

Fenerbahçeli taraftarlar, eski kalecileri Mert Günok'u tribüne çağırarak alkışladı.

Altyapıdan yetişip 2015 yılına kadar Fenerbahçe'de görev alan Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, maçtan önce tribünlere çağrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar eski kalecilerini alkışlayarak vefa örneği gösterdi.

MEHMET TOPAL'A PLAKET

Fenerbahçe Kulübü, Spartak Trnava maçında kulüp takımlarındaki 500. profesyonel karşılaşmasına çıkan Mehmet Topal'a plaket verdi.

Yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Baki, Medipol Başakşehir maçından önce sarı-lacivertli takımın kaptanını tebrik ederek, 500. maçı anısına plaket takdim etti.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.