Mehmet Topal'a plaket verildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının ilk 11'ini bozmadı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovak temsilcisi Spartak Trnava karşısında 2-0 galip geldikleri müsabakanın kadrosunda değişiklik yapmadı.
SİSTEM DEĞİŞTİ
Spartak Trvana karşısında takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Medipol Başakşehir önünde kadroyu bozmamasına rağmen sistemini değiştirdi.
Kalede Harun Tekin'e şans veren Cocu, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Diego Reyes ile Jailson, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise Eljif Elmas görev aldı. Fenerbahçe'de ileri uçta ise Michael Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.
SOLDADO TEKRAR KADRODA
Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, 5 müsabaka sonra maç kadrosuna girdi.
UEFA listesine yazılmadığı için UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçta kadroya giremeyen Soldado, ligdeki son 3 karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti.
İspanyol santrfor son olarak ligde 1 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında görev almıştı.
İKİNCİ KALECİ BERKE ÖZER
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, bu sezon ilk kez ikinci kaleci olarak kulübede yer aldı.
Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması, Carlos Kameni'nin ise federasyon listesine dahil edilmemesiyle Berke, ikinci kaleci pozisyonunda Medipol Başakşehir kadrosuna yazıldı.
Taraftarlar da genç kaleciyi tribüne çağırarak destek verdi.
MERT GÜNOK'A VEFA
Fenerbahçeli taraftarlar, eski kalecileri Mert Günok'u tribüne çağırarak alkışladı.
Altyapıdan yetişip 2015 yılına kadar Fenerbahçe'de görev alan Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, maçtan önce tribünlere çağrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar eski kalecilerini alkışlayarak vefa örneği gösterdi.
MEHMET TOPAL'A PLAKET
Fenerbahçe Kulübü, Spartak Trnava maçında kulüp takımlarındaki 500. profesyonel karşılaşmasına çıkan Mehmet Topal'a plaket verdi.
Yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Baki, Medipol Başakşehir maçından önce sarı-lacivertli takımın kaptanını tebrik ederek, 500. maçı anısına plaket takdim etti.
Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.
- 7.10.2018 18:45
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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