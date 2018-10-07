Fenerbahçe'nin sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadele sert geçti. Toplamda 9 sarı kartın çıktığı mücadelede tempo bir an olsun düşmedi.

'VAR' SİSTEMİ BOZULDU

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin arıza yapması nedeniyle, turuncu-lacivertli takımın 82. dakikada attığı gol incelenemedi. Medipol Başakşehir, 82. dakikada Elia ile attığı gol, yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, VAR'a başvurmak istedi ancak sistemin çalışmaması nedeniyle kararı tek başına almak zorunda kaldı. 80. dakikada arızalanan sistem 84. dakikada yeniden çalışmaya başladı. Turuncu-lacivertli oyuncuların ve yedek kulübesinin itirazı ise sonucu değiştirmedi.

90+3. dakikada Başakşehir net bir pozisyondan daha yararlanamadı. Edin Visca sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Harun Tekin gole izin vermedi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 8 yaptı ve 15. sırada yer aldı. Başakşehir ise 15 puanla averajla 2. sıraya yükseldi. Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan kaybeden Başakşehir'in sarı-kırmızılı takımla arasındaki puan farkı 3 oldu.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Spartak Trvana karşısında takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Medipol Başakşehir önünde kadroyu bozmamasına rağmen sistemini değiştirdi. Kalede Harun Tekin'e şans veren Cocu, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Diego Reyes ile Jailson, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise Eljif Elmas görev aldı. Fenerbahçe'de ileri uçta ise Michael Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.

SOLDADO TEKRAR KADRODA

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, 5 müsabaka sonra maç kadrosuna girdi. UEFA listesine yazılmadığı için UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçta kadroya giremeyen Soldado, ligdeki son 3 karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti. İspanyol santrfor son olarak ligde 1 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında görev almıştı.

İKİNCİ KALECİ BERKE ÖZER

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, bu sezon ilk kez ikinci kaleci olarak kulübede yer aldı. Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması, Carlos Kameni'nin ise federasyon listesine dahil edilmemesiyle Berke, ikinci kaleci pozisyonunda Medipol Başakşehir kadrosuna yazıldı. Taraftarlar da genç kaleciyi tribüne çağırarak destek verdi.

EMRE BELÖZOĞLU YETİŞMEDİ

Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. İki maçlık cezası sona eren ve geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre, bu hafta da takımını yalnız bıraktı. Abdullah Avcı'nın ekibinde, cezası süren Arda Turan ile tedavisi devam eden Alparslan Erdem bu mücadelede yer alamadı.

ELİA 2 HAFTA SONRA KADROYA DÖNDÜ

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı nedeniyle Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında kadroda bulunmayan Hollandalı futbolcu Eljero Elia, Fenerbahçe mücadelesinin kadrosuna alındı. Elia, son olarak Medipol Başakşehir'in Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Bu karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlanan Elia yerini Soner Aydoğdu'ya bırakmıştı. Medipol Başakşehir, Elia'nın kadroda olmadığı son iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan hareketlenen Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, meşin yuvarlağı Ayew'e aktardı. Ayew'in karşı karşıya müsait durumda vuruşunda kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı.

16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vuruşunda, top savunmada Reyes'e çarparak kale direğinin dibinden kornere gitti.

30. dakikada solda topla buluşan Slimani'nin şut açısını bulduktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Visca'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda Neustaedter'den seken top, penaltı noktasında Mossoro'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

43. dakikada Neustaedter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde Ayew topu Slimani'ye aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top, altıpasın solunda Eljif'in önünde kaldı. Makedon oyuncunun vuruşunda kaleci Harun Tekin topu ayaklarıyla kornere çeldi.

45+2. dakikada soldan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Eljif'e çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede çıkardı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Isla'nın etkili ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

57. dakikada Visca'nın yerden pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Elia'nın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

60. dakikada Jailson ile verkaç yaptıktan sonra yay üzerinde topla buluşan Benzia'nın şutunda, savunmada Da Costa'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

67. dakikada Visca'nın pasını yay üzerinde iyi kontrol eden Jojic'in vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı.

71. dakikada soldan Mehmet Topal'ın yerden ortasında altıpasın sağında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bulunan Eljif'e çıkardı. Eljif'in vuruşunda savunmaya çarpan top yeniden Makedon futbolcunun önünde kaldı. Eljif'in sol ayağıyla vuruşunda top yandan auta gitti.

78. dakikada Jojic'in sağdan pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Visca'nın uygun durumda vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

88. dakikada Benzia'nın ortasında Skrtel'den seken top Ayew'e çarparak auta gitti.

90+2. dakikada Benzia'nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.