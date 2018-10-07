Kritik maçta 4 eksik var – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Kritik maçta 4 eksik var

    Kritik maçta 4 eksik var

    Kanarya'da karşılaşması öncesi sakat ve oyuncular sebebiyle 4 isim yok.

    Kanarya'da karşılaşması öncesi sakat ve oyuncular sebebiyle 4 isim yok. Yeni transfer 'nin sakatlığı sürüyor. bırakılan , Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da bugünkü karşılaşmada sahada olmayacak.

    1. 7.10.2018
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