Kritik maçta 4 eksik var

Kanarya'da Başakşehir karşılaşması öncesi sakat ve kadro dışı oyuncular sebebiyle 4 isim yok. Yeni transfer Tolga Ciğerci'nin sakatlığı sürüyor. Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da bugünkü karşılaşmada sahada olmayacak.