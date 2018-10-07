Fenerbahçeli Diego Reyes’e büyük tepki! – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    ’e büyük tepki!

    <a href="/index/fenerbahceli-diego-reyes?id=1caac7dd-a42e-450f-ab2e-80ad9114af40" class="" rel="tag">Fenerbahçeli Diego Reyes</a>’e büyük tepki!

    oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

    Fenerbahçe'nin ile oynadığı mücadelenin 65. dakikasında Diego Reyes yerini 'a bıraktı. Reyes oyundan alınırken maç içerisindeki gösterdiği performanstan dolayı tribünlerden tepki görürken, ıslıklarla saha kenarına geldi.
    1. 7.10.2018 19:39
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