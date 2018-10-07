Fenerbahçe'den Ünal Karaman'ın annesi için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın vefat eden annesi Şefika Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 7.10.2018 13:38
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
Fenerbahçe'den Ünal Karaman'ın annesi için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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