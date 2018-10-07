Fenerbahçe'den Ünal Karaman'ın annesi için başsağlığı mesajı – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    'den 'ın annesi için başsağlığı mesajı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>'ın annesi için başsağlığı mesajı

    Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın vefat eden annesi Şefika Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


    1. 7.10.2018 13:38
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