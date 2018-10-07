Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    - maçından notlar

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-<a href="/index/medipol-basaksehir?id=7055ef1b-4f62-4730-ab1a-c378d0fe11a9" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a> maçından notlar

    'in 7. haftasında 'ye konuk olan 'de teknik direktör , ligde son oynadıkları Evkur karşılaşmasının kadrosunda 1 değişikliğe gitti.

    Avcı, 'ın yerine sakatlığı geçen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'ye ilk 11'de şans verdi.

    Deneyimli teknik adam deplasmanında takımını sahaya, , Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Napoleoni ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.

    EMRE BELÖZOĞLU YETİŞMEDİ
    'de kaptan sakatlığı nedeniyle karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

    İki maçlık cezası sona eren ve geçtiğimiz hafta Evkur mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre, bu hafta da takımını yalnız bıraktı.

    'nın ekibinde, cezası süren ile tedavisi devam eden Alparslan Erdem bu mücadelede yer alamadı.

    ELİA 2 HAFTA SONRA KADROYA DÖNDÜ
    Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı nedeniyle ve Evkur karşılaşmalarında kadroda bulunmayan Hollandalı futbolcu Eljero Elia, mücadelesinin kadrosuna alındı.

    Elia, son olarak 'in 'u 4-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Bu karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlanan Elia yerini 'ya bırakmıştı.

    Medipol Başakşehir, Elia'nın kadroda olmadığı son iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
    Turuncu-lacivertli ekibi, Fenerbahçe deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı.

    Yaklaşık 400'e yakın Medipol Başakşehir taraftarı, takımlarına destek vermek için Ülker Stadı'nda geldi.

    1. 7.10.2018 18:43
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