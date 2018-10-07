Eljero Elia'dan hakemlere tepki! – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Eljero Elia'dan hakemlere tepki!

    Eljero Elia'dan hakemlere tepki!

    'in 8'inci haftasında ile 0-0 berabere kalırken, Başakşehirli futbolcu Elia mücadelenin ardından hakemlere tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Elia, mücadelenin 82'nci dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" ifadelerini kullandı.

    İşte o paylaşım:


    1. 7.10.2018 20:24
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