"Bir aslan asla ölmez" – Fotomaç – 07 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    "Bir aslan asla ölmez"

    "Bir aslan asla ölmez"

    ’de kalan isimlerden ilk tepki ’dan geldi.

    'de kalan isimlerden ilk tepki 'dan geldi. futbolcu İnstagram hesabından pes etmeyeceğine dair bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu "Bir aslan asla ölmez" ifadesini kullandı. Faslı oyuncunun bu paylaşımını fazla forma şansı bulamayan ve 'nun beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

    1. 7.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Bir aslan asla ölmez" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN