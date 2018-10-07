"Bir aslan asla ölmez"
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan isimlerden ilk tepki Nabil Dirar’dan geldi.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isimlerden ilk tepki Nabil Dirar'dan geldi. Tecrübeli futbolcu İnstagram hesabından pes etmeyeceğine dair bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu "Bir aslan asla ölmez" ifadesini kullandı. Faslı oyuncunun bu paylaşımını fazla forma şansı bulamayan Mehmet Ekici ve Roberto Soldado'nun beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
"Bir aslan asla ölmez" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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