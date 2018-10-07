Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isimlerden ilk tepki Nabil Dirar'dan geldi. Tecrübeli futbolcu İnstagram hesabından pes etmeyeceğine dair bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu "Bir aslan asla ölmez" ifadesini kullandı. Faslı oyuncunun bu paylaşımını fazla forma şansı bulamayan Mehmet Ekici ve Roberto Soldado'nun beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.